Şanlıurfa'da, Şeyhanlı aşiretine mensup avukatın düğününde dolarlar havada uçuştu. Bin kişinin katıldığı düğünde davetliler Mahmut Tuncer'in Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği şarkılarla eğlendi.

Şanlıurfa'da, Şeyhanlı aşiretine mensup avukat Mevlüt Ağabugün ile psikolog Zeynep Akbaş'ın düğününde dolarlar havaya saçıldı.

MAHMUT TUNCER'İN ŞARKILARI İLE EĞLENDİLER

Yöredeki aşiretler arasında yer alan Şeyhanlı'ya mensup avukat Mevlüt Ağabugün, psikolog Zeynep Akbaş ile düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğün salonunda yapılan, yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende şarkıcı Mahmut Tuncer'in seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, çiftin sahneye çıkmasıyla dolar saçma yarışına girdi.

ÇOCUKLAR VE GÖREVLİLER BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Havaya saçılan dolarları toplamak için çocuklar ve görevliler ise birbiriyle yarıştı.

TOPLANAN DOLARLAR DÜZENLENİP BOZDURULDU

Görevliler tarafından yerlerden toplanan 1 dolarlık banknotlar, orkestranın bulunduğu alandaki çantaya dolduruldu. Bu sırada çok sayıda kişi de orkestranın bulunduğu alana gelip Türk lirası karşılığında dolar aldı. Seyyar döviz bürosu gibi çalışan orkestradan 2 kişinin, toplanan dolarları düzenleyip, sattığı görüldü.

Dolarların havada uçuştuğu düğünün sonunda davetliler, bu kez geline ve damada takı takmak için birbiriyle yarıştı.

Kaynak: haberinburada