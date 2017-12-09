AŞIRI DOZDAN ÖLEN SEVGİLİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ, SUÇLU BULUNDU
ABD'li Aaron Graser, yüksek doz uyuşturucudan ölen kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerek onu uyandırmaya çalıştığını itiraf etti. Graser, suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de yaşanan olayda, ölen sevgilisi ile ilişkiye giren adam mahkeme tarafından suçlu bulundu.
UYUYOR SANMIŞ
Aaron Graser isimli adamın yüksek dozda uyuşturucudan ölen kız arkadaşı hayati fonksiyon göstermiyordu. Kız arkadaşının kendisiyle cinsel ilişkiye girmekten hoşlanmadığını düşünen adam, onunla ilişkiye girerek kadını uyandıracağını düşündü.
ARKADAŞI POLİSİ ARAMIŞ
Aradan geçen sürede kız arkadaşının uyanmaması üzerine adam, eski bir sağlık görevlisi olan komşusundan yardım istediğini söyledi. Kadının öldüğünü fark eden arkadaşı, polise haber verdi.
İTİRAF ETTİ
Graser, kendisini sorguya çeken polis memurlarının, kadının bileklerindeki bağlanma izlerini sorması üzerine suçunu itiraf etti.
Graser çıkarıldığı mahkemece dördüncü dereceden cinsel saldırı ile suçlanarak bir yıl hapis cezası aldı.
Kaynak: haberinburada
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