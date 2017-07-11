Suudi Arabistan'da hız yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, büyük bir hızla direğe çarptı. Paramparça olan araçtan sağ çıkamadı.

Aşırı hız, bu kazada onu canından etti. Suudi Arabistan'da hız yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kontrol edemeyen sürücü, büyük bir hızla direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta paramparça olurken, korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada