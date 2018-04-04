Son Dakika! Abd'de Askeri Helikopter Düştü! 4 Personel Kayıp
Aşırı Hız Sonları Oldu! Kamyona Çarpan 3 Genç Hayatını Kaybetti
Burun Estetiğinde Hayaller Ve Gerçekler
Muslera'ya En Büyük Destek, Gs'lilerin Nefret Ettiği Futbolcudan Geldi
Galatasaray İle Beşiktaş'ın Sponsorları, Stat Yüzünden Mahkemelik Oldu
Escobar'ın Evini Yıkıp Park Yapmak İstiyorlar
Kritik 3'lü Zirve Bugün Başkent'te! Gündem Suriye'nin Yeni Anayasası
Trump 'suriye'den Çekileceğiz' Dedi, Komutanları Aksini Söyledi!
İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Amatör Dalgıç Cinsel Organını Devasa İstiridyeye Sokunca Hastanelik Oldu
Ronaldo'lu Real Madrid, Juventus'u Paramparça Etti!
Bayern Münih Geriden Geldi
Youtube'un Merkezinde Silah Sesleri! Bölge Ablukaya Alındı
Banvit, Şampiyonlar Ligine Veda Etti
Juventus'un Tecrübeli Kalecisi Buffon'dan Ronaldo'ya Büyük Övgü
Turkcell'den 25 Milyon Dolarlık Dev Hamle!
Abd, Diplomat Krizinde Geri Adım Attı! Yeni İsimler Gelebilir
Mardin'de Görevden Alının 2 Kaymakama Fetö'den Gözaltı
Dünya Bunu Konuşuyor! Ronaldo'dan Uzun Yıllar Unutulmayacak Gol
Hülya Avşar Film Afişi İçin Çırılçıplak Soyunup Poz Verdi

Aşırı Hız Sonları Oldu! Kamyona Çarpan 3 Genç Hayatını Kaybetti

AŞIRI HIZ SONLARI OLDU! KAMYONA ÇARPAN 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çorlu'da aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada üçü de 23 yaşında olan gençlerin bulunduğu araç, kamyona arkadan çarptı. Otomobilde bulunan gençler olay yerinde hayatını kaybetti.

Tarih : 04 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Aşırı Hız Sonları Oldu! Kamyona Çarpan 3 Genç Hayatını Kaybetti(8/10)4

Tekirdağ'da Ali Can Yılmaz'ın (23) kullandığı otomobil, Çorlu- Çerkezköy yolunda seyreden Menderes Kara yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Esengül C. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler, İstanbul Adil Tıp Kurumu Morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aşırı  Hız  Sonları  Oldu  Kamyona  Çarpan  3  Genç  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER