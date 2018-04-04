AŞIRI HIZ SONLARI OLDU! KAMYONA ÇARPAN 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Çorlu'da aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada üçü de 23 yaşında olan gençlerin bulunduğu araç, kamyona arkadan çarptı. Otomobilde bulunan gençler olay yerinde hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da Ali Can Yılmaz'ın (23) kullandığı otomobil, Çorlu- Çerkezköy yolunda seyreden Menderes Kara yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Esengül C. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenazeler, İstanbul Adil Tıp Kurumu Morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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