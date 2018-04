Tekirdağ'da Ali Can Yılmaz'ın (23) kullandığı otomobil, Çorlu- Çerkezköy yolunda seyreden Menderes Kara yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Esengül C. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler, İstanbul Adil Tıp Kurumu Morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

