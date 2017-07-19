AŞIRI HIZ YAPAN SÜRÜCÜNÜN KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tayland'da direksiyon hakimiyetini yitiren kadın sürücü duvara çarptı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tayland'da aşırı hız yapan kadın şoför, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince, yoldaki duvara çarptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aşırı hız kadın sürücü ve yanındakini canından etti. Tayland'da aşırı hıza ıslak zemin eklenince kaza da kaçınılmaz oldu. Kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan kadın ve yanındaki hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Minareye Çıkıp Atlayacağını Söyledi, Eşi Barışma Sözü Verince İndi
- Uşak Valisi, Fetö'nün 29 Şirketine Kayyum Olarak Atandı
- Vatandaş Yağmurdan Kaçtı, Polisler Paçaları Sıvayıp İşe Koyuldu
- Alman Ajanının Türkiye'de Tutuklanmasına Merkel'den Tepki
- Suriyeli Anneyi Ve Bebeğini Öldüren Caniye, Eşi Boşanma Davası Açtı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!
- Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Zeytin Dalı! Askeri Düzeyde Görüşme Çağrısı
- Dünyanın En Hareketli Ve En Tembel Ülkeleri Belirlendi: Türkiye 17.Sırada
- Merkel: Konya'daki Alman Askerlerine Ziyareti Türkiye İle Pazarlık Konusu Yapmayız
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Tutuklandı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar