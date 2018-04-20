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Aşırı yük taşıyan kamyonlar tehlike saçtı! Kamera her şeyi kaydetti

AŞIRI YÜK TAŞIYAN KAMYONLAR TEHLİKE SAÇTI! KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Adana'da aşırı yükleme yapılan 2 kamyon ve 1 kamyonet tehlike saçtı. İşlek caddede midibüs taşıyan kamyonet pes dedirtti.

Tarih : 20 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Aşırı Yük Taşıyan Kamyonlar Tehlike Saçtı! Kamera Her Şeyi Kaydetti(7/10)3

Adana'da trafiğin işlek olduğu Dr. Mithat Özhan Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyonlar olası kazalara davetiye çıkardı. D-400 karayolunda üzerinde midibüs taşıyan kamyonet ise pes dedirtti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyonlar, kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyonet ve kamyonlar trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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