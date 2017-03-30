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aşk hayatına katkı sağlıyor

AŞK HAYATINA KATKI SAĞLIYOR

Mide ağrısına, hazımsızlığa ve bulantıya iyi gelen zencefil aynı zamanda afrodizyak etki göstererek, cinsel soğukluğu gideriyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:21
Puan Ver : Aşk Hayatına Katkı Sağlıyor(7/10)8


Mide ağrısına, hazımsızlığa ve bulantıya iyi gelen zencefil aynı zamanda afrodizyak etki göstererek, cinsel soğukluğu gideriyor. Balla karıştırılıp yenildiğinde vücut ısısını artıran zencefil aşk hayatına katkı sağlıyor. Uzmanlar zencefilin yararlarından bazılarını şöyle anlatıyor:



Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için en etkili ve en güvenli doğal çözümler arasındadır. Yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi sık görülen ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur. Düzenli olarak zencefil tüketimi bağırsak kanserini önler. Vücut ısısını yükselten zencefil grip sırasında sağlıklı terlemeyi sağlayarak hastalığın vücuttan daha kısa sürede atılmasına yardımcı olur.



 



kaynak:sabah








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