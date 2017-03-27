AŞK HAYATINI DA TATLANDIRIYOR!
Güzel kokusu ve tadı ile yemeklere lezzet katan karanfil, aşk hayatını da tatlandırıyor.
Güzel kokusu ve tadı ile yemeklere lezzet katan karanfil, aşk hayatını da tatlandırıyor. Özellikle kadınlarda cinsel isteği artırıp, çiftleri mutlu ediyor. Ağız kokusuna iyi geldiği bilinen karanfil, aşk hayatına da lezzet veriyor.
Karanfilin kadınlarda cinsel isteği artırıp, enerjiyi yükselttiğini söyleyen uzmanlar, "Ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, karanfil kadında tam bir afrodizyak etki yaratır" diyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar