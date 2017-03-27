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aşk hayatını da tatlandırıyor!

AŞK HAYATINI DA TATLANDIRIYOR!

Güzel kokusu ve tadı ile yemeklere lezzet katan karanfil, aşk hayatını da tatlandırıyor.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:02
Puan Ver : Aşk Hayatını Da Tatlandırıyor!(7/10)5


Güzel kokusu ve tadı ile yemeklere lezzet katan karanfil, aşk hayatını da tatlandırıyor. Özellikle kadınlarda cinsel isteği artırıp, çiftleri mutlu ediyor. Ağız kokusuna iyi geldiği bilinen karanfil, aşk hayatına da lezzet veriyor.



Karanfilin kadınlarda cinsel isteği artırıp, enerjiyi yükselttiğini söyleyen uzmanlar, "Ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, karanfil kadında tam bir afrodizyak etki yaratır" diyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aşk  Hayatını  Da  Tatlandırıyor    haber

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