AŞK-I MEMNU 7 YIL SONRA YİNE GÜNDEM OLDU!
Kanal D'nin sadece yayınlandığı dönemde değil, yıllar sonra tekrarlarıyla bile izlenme rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu, bugün bir kez daha final yaptı.
Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle gündüz kuşağında yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu'nun bugün final bölümü yayınlandı. 7 yıl sonra bir kez daha final yapan fenomen dizi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dizinin hayranları, final bölümünü büyük heyecanla takip ederken #aşkımemnu etiketiyle de yorumlarını paylaştılar. Final bölümünün tekrarının başlamasından kısa süre sonra #aşkımemnu etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirveye oturdu. #aşkımemnu etike, Twitter Dünya listesine de girmeyi başardı.
kaynak:hürriyet
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