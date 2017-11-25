AŞK ORUCUNU BOZAN LEVENT YÜKSEL, KENDİSİNDEN 31 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ YAPTI
Bir döneme damga vuran isimlerden Levent Yüksel, kendisinden 31 yaş küçük olan ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile aşk yaşıyor.
İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan ve 1996'da boşanan Levent Yüksel, aşık oldu.
ARALARINDA 31 YAŞ VAR
Ünlü sanatçının sevgilisi; geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı Lidya. Çiftin arasındaki yaş farkı tam 31. Levent 53, Lidya 22 yaşında.
SÜREKLİ KALP GÖNDERİYOR
Üniversite öğrencisi olan Lidya Özdemiroğlu, sosyal medya hesaplarında sürekli kalp emojisi ile Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor.
ANNESİ, LEVENT YÜKSEL'DEN İKİ YAŞ KÜÇÜK
Bu arada Lidya'nın annesi Hepgül Özdemiroğlu, Levent Yüksel'den iki yaş küçük. (Kaynak: Günaydın)
İşte Levent Yüksel'in yeni aşkı;
Kaynak: haberinburada
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