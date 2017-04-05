

Aşk ve Gurur dizisi Mert Fırat ile Damla Sönmez'i biraraya getirmiş ve yılın en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilmişti. Ancak hesaplar tutmadı.. Dizinin Reytingleri ilk bölümünden itibaren kötü gitti. Show TV yönetimi aşk ve Gurur dizisinin yayınlandığı günü değiştirilerek izlenme oranını artırmayı denedi ancak bu da fayda etmedi.







Salı günleri yayınlanmaya başlanan dizi bu kez de Anne dizisi ve Survivor karşısında hezimete uğradı. Bu nedenlerle kanal yönetimi dizi için erken final kararı aldı.







kaynak:milliyet