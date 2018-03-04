ASKER EĞLENCESİNDE TÜNELDE MERMİ YAĞMURU! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Sultanbeyli'de konvoyla asker uğurlayan gençler tüneli kapatıp silahlarla havaya ateş açtı.
Sultanbeyli'de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde havaya ateş açtı. Araçlarla gelip yolu kapatarak ortalığın birbirine katıldığı asker uğurlaması anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜNELDE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki tünelde yaşanan olayda, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada tüneli ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca havaya ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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