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Asker Kaskındaki Kurşun İzi Çatışmanın Şiddetini Ortaya Koydu

ASKER KASKINDAKİ KURŞUN İZİ ÇATIŞMANIN ŞİDDETİNİ ORTAYA KOYDU

Tunceli'de bir askerin kaskına isabet eden kurşun, bölgedeki çatışmanın şiddetini ortaya koydu.

Tarih : 03 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Asker Kaskındaki Kurşun İzi Çatışmanın Şiddetini Ortaya Koydu(8/10)4

Tunceli'de bir askerin kaskına isabet eden kurşun, terör suçundan arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü terör örgütü PKK'lı terörist "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş ile birlikte biri üst düzey 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun şiddetini gösterdi.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 27 Kasım 2017 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İçişleri Bakanlığının terör suçundan arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan terör örgütü PKK'lı "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş, sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephesi Sorumlusu "Sarya Gever" kod adlı Özlem Çiftçi'nin de olduğu 4 terörist öldürüldü.

ASKER KARSINDA KURŞUN İZİ

Operasyonda 21 Kalaşnikof, 20 bin mermi, 10 EYP, 1 adet roket atar ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin sıcak temas sağlayıp, 4 teröristi etkisiz hale getirdiği o anı ise bir askerin kaskına isabet eden kurşunun izi gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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