ASKER UĞURLAMA KONVOYU TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
Üsküdar'da konvoy halinde asker uğurlaması yapan bir grup, trafiği birbirine kattı. Beylerbeyi Tüneli'ni kapatan gençler, meşaleler yakıp torpil patlattı.
İstanbul'da konvoy halinde asker uğurlaması yapan bir grup, trafiği adeta katletti. Beylerbeyi Tüneli'nde araçlarından inerek, tüneli trafiğe kapatan grup, meşaleler yakarak tünel içerisinde torpil patlattı. Grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.
TRAFİĞİ KAPATIP MEŞALE YAKTILAR
Üsküdar Kuzguncuk'ta konvoylar halinde asker uğurlaması yapan bir grup, saat 23.30 sıralarında Beylerbeyi Tüneli'nde araçlarıyla tüneli çift yönlü trafiğe kapattı. Araçlarından inerek meşaleler yakan gençler, tünelin içerisinde art arda torpil patlattı. Araç yoğunluğunun oluştuğu tünel, yakılan meşaleler nedeniyle dumanla kaplandı. Bir süre sonra araçlarına binen gençler kornalar çalarak tünelden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mevlüt Erdinç'ten Erdoğan'lı Paylaşım: Reis, Başkomutan
- Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu
- Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
- Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar