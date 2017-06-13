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askerden hdp'li vekile tokat gibi cevap!

ASKERDEN HDP'Lİ VEKİLE TOKAT GİBİ CEVAP!

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün güvenlik güçleri ile tartışmasında, noktada görevli askeri personel," Ben senin için değil,bu bayrak için ölürüm" diye cevap verdi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:33
Puan Ver : Askerden Hdp'li Vekile Tokat Gibi Cevap!(6/10)4


Valilik, yol kontrol noktasında bulunan güvenlik güçlerinin,görevlerinin yerine getirmelerinin engellendiğini yönünde şikayette bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Tunceli-Erzincan karayolu Sütlüce yol kontrol ve arama noktasında güvenlik güçleri ile HDP milletvekili Alican Önlü arasında yaşanan olayla ilgili Tunceli Valiliği açıklama yaptı.



 



kaynak:sabah








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