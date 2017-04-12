

Kilis'te birinci derece askeri yasak bölgeye giren yabancı uyruklu 43 kişi yakalandı.







Merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri belirlenen bir grubu fark etti.







Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 23'ü çocuk 43 şüpheliyi gözaltına aldı. Kimlik kontrolünde yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, bir canlı bomba yeleği ile 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.







Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.







kaynak:yeniakit