ASKERİ CASUSLUK DAVASININ SAVCISI YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
İzmir'deki "Askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "Askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
"ASKERİ CASUSLUK" DAVASININ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN SAVCISI
Hudut birlikleri İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakaladı. İncelemede, şüpheliler arasında, İzmir'deki "Askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlendi. Kılınç'ın yanındaki grubun, eşi Z. Kılınç ile 2 çocuğu olduğu tespit edildi.
ByLock KULLANICISI
Z. Kılınç'ın FETÖ'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kaydı olduğu öğrenildi. Zafer Kılınç, eşi Z. Kılınç ile kızı Ş. Kılınç gözaltına alındı. 14 yaşındaki diğer çocuk ailenin yakınlarına teslim edildi. Zanlılar jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüphelilerden Zafer Kılınç'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara, eşi Z. Kılınç'ın Konya'ya gönderilmek üzere bu illerin güvenlik güçlerine teslim edileceği kızı Ş. Kılınç'ın ise gözaltı işlemlerinin süreceği öğrenildi.
HAKKINDA 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir'deki "Askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.
Kaynak: haberinburada
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