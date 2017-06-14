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askeri gemide görevli subaya fetö gözaltısı

ASKERİ GEMİDE GÖREVLİ SUBAYA FETÖ GÖZALTISI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, askeri bir gemide görevli subay, Aksaz Deniz Üssü'nde gözaltına alındı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:15
Puan Ver : Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı(7/10)6


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Doğu  Akdeniz'de görev yapan Çanakkale Hava Savunma Batarya Komutanlığına bağlı askeri  geminin yakıt ikmali için Aksaz Deniz Üssü'ne demirlediği sırada, gemide görevli Teğmen Y.G. (24), Muğla ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup  Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.  



  Y.G'nin gemideki odasında yapılan aramada, telefon ve bilgisayarına el  konuldu. Şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten  sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.



 



kaynak:milliyet








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