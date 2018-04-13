İtalyanlar, Cengiz'i Nasıl Öveceğini Şaşırdı: Yüzüğü Olan Hobbit Gibi
Thy, Tarihinin En Pahalı Biletini Sattı! İşte Rekor Ücret
Müebbet Cezası Alan Paşalar İçin Ak Parti'den İlk Yorum Geldi
28 Şubat İçin Demokrasiye Balans Ayarı Yaptık Diyen Çevik Bir'e Müebbet Hapis Cezası
Benzine 16 Kuruş Zam Geldi
Ohal İnceleme Komisyonu 12 Bin Dosyayı Karara Bağladı, İşe İadeler Var
Minareden Tehditler Savurup Rastgele Ateş Açan Maganda Serbest Kaldı
Cas, Şike Yaptığı İddia Edilen Takımın Kupasını Geri Verdi
Anket Sonuçları Çıktı, Fenerbahçe'de Bir Devir Kapanıyor
Traktörün Altında Kalan Genç Kadın Feci Şekilde Can Verdi
Fast Food Devinde Skandal! Restoranında Hepatit A Virüsü Tespit Edildi
İmzalar Atıldı! 10 Yeni Hızlı Tren Geliyor
Şehir Eşkiyaları Dolmuşun Önünü Kesip Şoförü Dövdü
Askeri Mahkeme Kararını Verdi! 36 Terörist İdam Edilecek
Ne İphone Ne Samsung! İlk Katlanır Telefonu Üretecek Marka Belli Oldu
İtalyan Futbolcu, Çektiği Şutta Görevlinin Dalağını Parçaladı
Trt Sunucusu, İsrail Ordusunu Öven Büyükelçiyi Köşeye Sıkıştırdı!
Otobüs Şoförü, Uyumak İçin Girdiği Bagajda Ölü Bulundu
Macron İle Putin Arasında Flaş Suriye Görüşmesi
İki Liderle Ne Konuştuğu Anlatıp Duyurdu: Videoları Putin'e Gönderdim

Askeri mahkeme kararını verdi! 36 terörist idam edilecek

ASKERİ MAHKEME KARARINI VERDİ! 36 TERÖRİST İDAM EDİLECEK

Mısır askeri mahkemesi, 2017'deki 46 kişinin öldüğü kilise bombalamaları nedeniyle 36 teröristi ölüm cezasına çarptırdı. Saldırıları DEAŞ üstlenmişti.

Tarih : 13 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Askeri Mahkeme Kararını Verdi! 36 Terörist İdam Edilecek(8/10)4

Mısır askeri mahkemesi, 2017'deki kilise bombalamaları yüzünden 36 teröristi ölüm cezasına çarptırdı.

KARAR ÖNCE MÜFTÜLÜĞE GÖNDERİLDİ

İskenderiye askeri mahkemesi, Nisan 2017'de İskenderiye ve Tanta'da bulunan iki kiliseye düzenlenen intihar saldırılarından dolayı hüküm giymiş olan 36 teröriste ölüm cezası verdi. Mahkeme, davayı Mısır yasalarına göre, 36 kişinin idam dosyalarını karara bağlanmadan önce müftülüğe gönderdi. Kararın temyize tabii olduğu bildirildi.

BİR DİZİ TERÖR SALDIRISINDAN DA HÜKÜM GİYDİLER

İddia makamı tarafından, yasa dışı örgüte üye olan sanıkların kanun ve anayasanın askıya alınmasını, devlet kurumlarının görevlerini yerine getirmelerini engellemek ve vatandaşların kişisel özgürlüğüne saldırmak için çağrıda bulundukları belirtildi. İddia makamı, sanıklardan üç tanesini, patlayıcı madde üretimi, silah kullanma ve eğitim kamplarındaki muharebe taktikleri gibi grup üyeleri eğitmekle suçladı. Sanıklar ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında sivillere ve polislere yönelik bir dizi terör saldırısından hüküm giymişti.

SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

İntihar bombacılarının Tanta'daki St George Kilisesi ve İskenderiye'deki St Mark's Katedrali'nde Nisan 2017'de gerçekleştirdikleri saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırıların sorumluluğunu DEAŞ üstlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Askeri  Mahkeme  Kararını  Verdi  36  Terörist  İdam  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER