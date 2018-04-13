ASKERİ MAHKEME KARARINI VERDİ! 36 TERÖRİST İDAM EDİLECEK
Mısır askeri mahkemesi, 2017'deki 46 kişinin öldüğü kilise bombalamaları nedeniyle 36 teröristi ölüm cezasına çarptırdı. Saldırıları DEAŞ üstlenmişti.
Mısır askeri mahkemesi, 2017'deki kilise bombalamaları yüzünden 36 teröristi ölüm cezasına çarptırdı.
KARAR ÖNCE MÜFTÜLÜĞE GÖNDERİLDİ
İskenderiye askeri mahkemesi, Nisan 2017'de İskenderiye ve Tanta'da bulunan iki kiliseye düzenlenen intihar saldırılarından dolayı hüküm giymiş olan 36 teröriste ölüm cezası verdi. Mahkeme, davayı Mısır yasalarına göre, 36 kişinin idam dosyalarını karara bağlanmadan önce müftülüğe gönderdi. Kararın temyize tabii olduğu bildirildi.
BİR DİZİ TERÖR SALDIRISINDAN DA HÜKÜM GİYDİLER
İddia makamı tarafından, yasa dışı örgüte üye olan sanıkların kanun ve anayasanın askıya alınmasını, devlet kurumlarının görevlerini yerine getirmelerini engellemek ve vatandaşların kişisel özgürlüğüne saldırmak için çağrıda bulundukları belirtildi. İddia makamı, sanıklardan üç tanesini, patlayıcı madde üretimi, silah kullanma ve eğitim kamplarındaki muharebe taktikleri gibi grup üyeleri eğitmekle suçladı. Sanıklar ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında sivillere ve polislere yönelik bir dizi terör saldırısından hüküm giymişti.
SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ
İntihar bombacılarının Tanta'daki St George Kilisesi ve İskenderiye'deki St Mark's Katedrali'nde Nisan 2017'de gerçekleştirdikleri saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Saldırıların sorumluluğunu DEAŞ üstlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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