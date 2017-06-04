İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

Askeri mahkemeler tarih oldu

ASKERİ MAHKEMELER TARİH OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi referandumla kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağını belirledi.

Tarih : 04 Haziran 2017, 11:14
Puan Ver : Askeri Mahkemeler Tarih Oldu(9/10)17


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi referandumla kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağını belirledi. Buna göre, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden, bir Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde bu mahkeme, birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde ise 1 numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili davalara bakmasına karar verildi. Asliye Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda ise iki ya da daha az Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı, ikiden fazla olan yerlerde ise 3 numaralının ilgili davalara bakması kararlaştırıldı.



16 yeni ihtisas mahkemesi



1. Daire, terör suçlarına bakmak üzere 14 ilde 16 yeni ihtisas mahkemesi de belirledi. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi. Buna göre; Diyarbakır 9 ve 10, Gaziantep 9 ve 10, Hakkari 3, İzmir 16, Konya 9, Kütahya 3, Mardin 4, Muğla 3, Sakarya 5, Samsun 4, Şanlıurfa 6, Şırnak 3, Tekirdağ 3 ve Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemeleri, ihtisas mahkemeleri olarak belirlendi.





 



 



 



kaynak:yeniakit






Etiketler: Askeri  Mahkemeler  Tarih  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER