ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ, DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI!
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü.
ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait bir askeri uçağın düştüğü belirtildi.
HAVAALANI YAKINLARINDA DÜŞTÜ
ABD'de son haftalarda sıkça yaşanan uçak kazalarına bir başkası daha eklendi. Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü.
MÜRETTEBAT SAYISI HENÜZ BİLİNMİYOR
Uçakta kaç mürettebat bulunduğu ve durumlarının ne olduğu açıklık kazanmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
- Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
- Aldatılan Genç Kadın İntikam Almak İçin Çıktığı Yolda Seri Metrese Dönüştü
- Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar