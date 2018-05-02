ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü.

ABD Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait bir askeri uçağın düştüğü belirtildi.

HAVAALANI YAKINLARINDA DÜŞTÜ

ABD'de son haftalarda sıkça yaşanan uçak kazalarına bir başkası daha eklendi. Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü.

MÜRETTEBAT SAYISI HENÜZ BİLİNMİYOR

Uçakta kaç mürettebat bulunduğu ve durumlarının ne olduğu açıklık kazanmadı.

Kaynak: haberinburada