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Askeri üslerde peş peşe büyük patlama, deprem oldu: 38 ölü, 57 yaralı

ASKERİ ÜSLERDE PEŞ PEŞE BÜYÜK PATLAMA, DEPREM OLDU: 38 ÖLÜ, 57 YARALI

Suriye'de rejime ait askeri üslere füze saldırıları gerçekleştirildi. Saldırı sonrası yangın çıktı ve 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 07:50
Puan Ver : Askeri Üslerde Peş Peşe Büyük Patlama, Deprem Oldu: 38 Ölü, 57 Yaralı(9/10)5

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi. İlk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. İsrail medyasında saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı.

İKİ ASKERİ ÜSSE FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Suriye ordusu, Pazar gecesi Hama ve Halep kırsalındaki iki askeri üsse roketli saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırıları kim tarafından düzenlendiğine dair bir bilgi verilmedi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE DEPREM MEYDANA GELDİ

Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi.

İSRAİL MEDYASI: 38 KİŞİ ÖLDÜ, 57 KİŞİ YARALANDI

İsrail Haaretz gazetesinin haberinde, saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddiaya yer verildi. Sky News Arabia kanalı da, muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılar sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

47. TUGAY ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Devlet televizyonunun 'düşman roket saldırısı' olarak tanımladığı olayla ilgili olarak, muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Hama'daki saldırıda 47. Tugay üssünün hedef alındığını aktardı.

Reuters haber ajansı, 47. Tugay üssünün Suriye ordusunun yanında savaşan İran destekli Şii milislerin kullanımında olduğunu aktarıyor.

REUTERS: CEPHANELİKLER VURULMUŞ OLABİLİR

Düzenlenen saldırılarda cephaneliklerin vurulmuş olabileceğini belirten Reuters, görgü tanıklarının ilk patlamanın ardından yeni patlamalar duyduklarını ifade etti.

İSRAİL-İRAN GERGİNLİĞİ

Her ne kadar Suriye ordusundan ya da ülkenin resmi makamlarından bir açıklama yapılmasa da Fransız haber ajansı AFP, 9 Nisan'da da benzer saldırıların yaşandığını, İran ve Suriye hükümetlerinin saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttuğunu hatırlatıyor.

İsrail daha önce Suriye topraklarında bulunan Lübnan Hizbullahı militanlarını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu ay içerisinde yaptığı bir konuşmada "Suriye'de İran'a karşı hareket etmeye devam edeceğiz" demişti.

Nisan ayı başlarında New York Times gazetesine konuşan İsrailli bir askeri yetkili, İran'ın kontrolünde bulunan Suriye'deki br hava üssünün İsrail tarafından hedef alındığını aktarıyordu. İran'ın resmi haber ajansı Tasnim o saldırıda 7 İran askerinin öldüğü haberini geçmişti.

İsrail, İran'ı Irak'tan Lübnan'a kadar uzanan bir etki alanı oluşturmaya çalışmakla ve bu etki alanı üzerinden Lübnan Hizbullah'ına destek vermekle suçluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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