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Askerimizi Kuran'ı Kerim'i tuzaklayarak şehit etmişler!

ASKERİMİZİ KURAN'I KERİM'İ TUZAKLAYARAK ŞEHİT ETMİŞLER!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in bombayla tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak isterken şehit olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Askerimizi Kuran'ı Kerim'i Tuzaklayarak Şehit Etmişler!(7/10)3

Afrin'de teröristlerin Kur'an-ı Kerim'i tuzaklayarak hazırladığı bombalı tuzak Uzman Çavuş Orhan Sürmen'i şehit etti. Mehmetçiğin Kur'an-ı Kerim'e olan hassasiyetini bilen PKK/PYD'li teröristler, terk ettikleri bölgede Kur'an-ı Kerim'i bombayla tuzakladı.

KUR'AN'I KALDIRMAK İSTERKEN ŞEHİT DÜŞMÜŞ

TRT World Haber Müdürü Fatih Er, Twitter hesabından Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in yere atılan Kur'an'ı kaldırmak isterken şehit olduğunu duyurdu.

13 MART'TA ŞEHADET HABERİ GELMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, yapılan yazılı açıklamada, " Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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