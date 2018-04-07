AŞKLARI BELGELENDİ! SILA YENİ SEVGİLİSİ OKAN CAN YANTIR İLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Sıla, Ahmet Kural'la ilişkisi noktalandıktan birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır'la görüntülendi. Önceki gün Asmalımescit'te objektiflere takılan ikili mekandan birlikte ayrıldı.
Ahmet Kural ile Sıla'nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikili evlilik haberi beklenirken geçen ocak ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Sıla'nın adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Sıla ve Can Yantır, önceki gün Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. İkili mekandan ayrı ayrı çıktı.
KOŞAR ADIM UZAKLAŞTI
Yantır'dan birkaç dakika sonra buluştukları restorandan çıkan Sıla, flaşlar patlayınca bir an duraksadı. Ardından "İyi akşamlar" deyip koşar adım Yantır'ın bulunduğu otomobile yöneldi. İkilinin içinde olduğu otomobil Kalamış'ta bir siteye girdi.
İKİSİ DE İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRMIŞTI
Sıla Ahmet Kural'la birlikteliğinin ardından ayrılırken; Okan Can Yantır ise Çukur'un Sena'sıyla bir süre birlikte olduktan sonra ilişkilerini noktalamıştı.
Kaynak: haberinburada
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