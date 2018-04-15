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Aslan, Başakşehir'den liderliği geri aldı

ASLAN, BAŞAKŞEHİR'DEN LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaşmasını sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Tarih : 15 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Aslan, Başakşehir'den Liderliği Geri Aldı(6/10)2

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ali Sami Yen Spor Kompleksinde karşı karşıya geldi.

İLK TEHLİKELİ ATAK GALATASARAY'DAN

Mücadelenin 4. dakikasında ceza sahasında Feghouli ile verkaç yapan Rodrigues, sert şutunda Volkan Babacan'a takıldı.

ELIA'NIN ŞUTU YAN AĞLARDA KALDI

17. dakikada Adebayor'un kafayla indirdiği topla sağdan içeri sokulan Elia, dar açıdan sert vurdu top yan ağlarda kaldı.

SON ANDA VOLKAN BABACAN!

Zorlu mücadelenin 39. dakikasında Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Denayer çok iyi yükseldi, onun kafa vuruşunda Volkan son anda köşede topu kontrol etti.

EMRE BELÖZOĞLU YOĞUN İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ

İlk yarının son bölümlerinde Adebayor'un yerde kaldığı pozisyonda devam kararı veren Halil Umt Meler'e Emre Belözoğlu yoğun itirazlarda bulundu ve sarı kart ile cezalandırıldı.

İlk yarının kalan bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

EMRE'NİN ŞUTU MUSLERA'DA KALDI

50. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı! Emre'nin sol çaprazdan sert vuruşunu Muslera güçlükle kurtardı.

GARRY RODRIGUES VOLKAN BABACAN'A TAKILDI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Rodrigues, sol kanattan topu sağ ayağına çekip sert bir vuruş çıkardı. Volkan Babacan kale direğinin hemen yanında iyi bir kurtarış yaptı.

MARIANO MUHTEŞEM BİR GOLLE TAKIMINI 1-0 ÖNE GEÇİRDİ

60. dakikada topu çok iyi süren Mariano, ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği plase şut ile harika bir gol attı ve takımını zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Mücadelenin 76. dakikasında Galatasaray 2. gole çok yaklaştı! Tolga'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Gomis vurdu, Volkan Babacan kurtardı.

BAŞAKŞEHİR'İN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

83. dakikada Clichy'nin sol kanattan açtığı ortada uzak direkte Caiçara vurdu. Top önce direğe çarptı sonra Muslera'nın ellerinde kaldı!

ADEBAYOR KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın son dakikasında sol kanattan kullanılan korner Adebayor'a çarparak ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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