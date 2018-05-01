ASLAN KAFESİNE GİREN ADAM ÖFKELİ HAYVANIN SALDIRISINA UĞRADI
Güney Afrika'da bulunan vahşi yaşam parkının sahibi aslanların olduğu kafese girince saldırıya uğradı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Güney Afrika'daki vahşi yaşam parkında, tesisin sahibi olduğu belirtilen yaşlı bir adam aslanların bulunduğu alana girdi. Adamı fark eden bir aslan adamın peşine düştü.
ASLAN ADAMI BIRAKMAYINCA GÖREVLİLER ATEŞ ETTİ
Aslan, yaşlı adamı boğazından yakalayıp çalıların arasına kadar sürüklerken adam acı içinde yardım çığlıkları attı. Aslan pençe darbeleri ile adama vurmaya devam edince bir süre sonra görevlilerin silah sesi duyuldu.
AĞIR YARALI
Aslan aldığı kurşunlardan dolayı hayatını kaybederken ağır yaralan adamın hastane olduğu ve neden aslanların olduğu yere girdiğinin bilinmediği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- First Lady Bombaladı: Hapis Hayatı Yaşıyor, Pencere Bile Açamıyor!
- Çılgın Festivalin Yaratıcısı Felç Geçirip Yaşama Veda Etti
- Yeni Bir Hayat Planı Yaptı, Tatile Çıkmadan Önce Çocuklarını Boğdu
- Tarihi Karar Sonrası Kim'den Şaşırtan Çıkış: Tüm Dünyaya Göstereceğiz!
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Yolsuzluk Suçlaması!
Bu Haberle İlgili Yorumlar