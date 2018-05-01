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Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı

ASLAN KAFESİNE GİREN ADAM ÖFKELİ HAYVANIN SALDIRISINA UĞRADI

Güney Afrika'da bulunan vahşi yaşam parkının sahibi aslanların olduğu kafese girince saldırıya uğradı. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı(5/10)1

Güney Afrika'daki vahşi yaşam parkında, tesisin sahibi olduğu belirtilen yaşlı bir adam aslanların bulunduğu alana girdi. Adamı fark eden bir aslan adamın peşine düştü.

ASLAN ADAMI BIRAKMAYINCA GÖREVLİLER ATEŞ ETTİ

Aslan, yaşlı adamı boğazından yakalayıp çalıların arasına kadar sürüklerken adam acı içinde yardım çığlıkları attı. Aslan pençe darbeleri ile adama vurmaya devam edince bir süre sonra görevlilerin silah sesi duyuldu.

AĞIR YARALI

Aslan aldığı kurşunlardan dolayı hayatını kaybederken ağır yaralan adamın hastane olduğu ve neden aslanların olduğu yere girdiğinin bilinmediği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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