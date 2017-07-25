ASLAN, ORTA SAHASINI BULDU! 11 MİLYON EURO'YA İŞ BİTECEK
Galatasaray, Imbula'dan gelen kötü haberin ardından İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen orta saha Mohamed Elneny transferini 11 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor.
Imbula transferinin zora girmesinin ardından elindeki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray, Manchester Cityli Fernando ve Arsenalli Mohamed Elneny transferlerinden birini mutlaka bitirecek.
11 MİLYON EURO'YA İŞ BİTECEK
Sportif direktör Cenk Ergün'ün Londra'ya giderek Elneny için Arsenal kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Londra ekibinin de Elneny'nin satılmasına sıcak baktığı ifade edilirken, transferin 11 milyon Euro'ya bitmesi bekleniyor.
Dış Basın/Metro
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Antalyaspor: Eto'o Haberleri Gerçek Dışı, Transfer Teklifi Gelmedi
- Östersunds'lu Oyuncudan Tudor'a Taş: Ona Dersini Verdim
- İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
- Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı
- Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok
DÜNYA HABERLERİ
- Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!
- Tesla'nın Ve Facebook'un Ceo'ları Yapay Zeka Konusunda Birbirine Girdi
- İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu
- İkisi De Birbirinden Tatlı! Kutup Ayısı Köpeğe Böyle Sevgi Gösteriyor
- Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar