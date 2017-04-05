

UEFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya destek vermek için Helsinki'ye giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Traverso ile görüştü ve kulübün mali tabloları hakkında bilgi verdi.



Özbek, "Önümüzdeki sezon men yaşamayacağız. Yapacağımız anlaşmanın ön görüşmesini yaptık. Eylül-Ekim gibi bu anlaşmayı yaparız. Önümüzdeki 3-4 sezonu çok rahat geçireceğiz. Bu sezon 65 milyon Euro'luk limitin altında kalıyoruz. Sorun yok. Önümüzdeki sene için de finansal durumları ortaya koyduk ve 3-4 yıllık yol haritamızı paylaştık. Buna uyarsak bir sorun çıkmayacak" diye konuştu.











kaynak:sabah