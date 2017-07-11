Galatasaray'ın 4.4 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği 31 yaşındaki Mariano, cuma günü İstanbul'a gelecek.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Transfer sezonunun hareketli takımlarından olan Galatasaray'da 4. imza yolda...

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Gomis, Belhanda ve Maicon transferleriyle adından söz ettiren sarı kırmızılılarda bir transfer daha bitiyor. LaLiga ekibi Sevilla'da forma giyen 31 yaşındaki Mariano transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray yeni transferini beklemeye geçti. Mariano Cuma günü İstanbul'a gelecek..

Kaynak: haberinburada