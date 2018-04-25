ASLI ENVER, MURAT BOZ'UN ANNESİNİ VE ABİSİNİ SİLEMEDİ
Son zamanların gözde çifti olarak gösterilen Aslı Enver ve Murat Boz, geçtiğimiz hafta 2,5 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası ilk hamle Enver'den geldi. Enver, Boz'la alakalı fotoğrafları silerek takipten çıkardı.
Herkesin konuştuğu ayrılık haberlerini ilk doğrulayan isim ise Murat Boz oldu. Boz yaptığı açıklamada "İddialar doğru. Yürütemedik, bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan" demişti.
ASLI ENVER'DEN ŞAŞIRTAN HAMLE
Sessiz kalmayı tecih eden Aslı Enver'den şaşırtan bir hamle geldi. Anne Nedret Boz ile abi Ali Boz'u takip etmeye devam eden oyuncu, Murat Boz'u listesinden çıkardı ve birlikte çekilen bütün fotoğrafları da sildi.
MURAT BOZ SİLMEDİ
Aslı Enver'in bu hareketinin ardından Murat Boz'dan bir hamle gelmedi. Boz'u Aslı Enver ile olan resimleri hala sayfasında.
Kaynak: haberinburada
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