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Aslışah Alkoçlar'ın Arkadaşlarıyla Denizde Şakalaşmaları Objektiflere Yakalandı
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Aslışah Alkoçlar'ın Arkadaşlarıyla Denizde Şakalaşmaları Objektiflere Yakalandı

ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN ARKADAŞLARIYLA DENİZDE ŞAKALAŞMALARI OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Arkadaşları için eski basketbolcu Kerem Tunçeri'den ayrılan Aslışah Alkoçlar'ın Çeşme'deki tatilinden görüntüler objektiflere yansıdı. Aslışah "Arkadaşlarımla çok mutluyum" mesajı verdi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Aslışah Alkoçlar'ın Arkadaşlarıyla Denizde Şakalaşmaları Objektiflere Yakalandı(5/10)1

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yle arkadaşları için ilişkisini noktaladıktan sonra Münevver Karabulut cinayetinin katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'yla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Aslışah Alkoçlar, Çeşme tatilinde görüntülendi.

ARKADAŞLARIYLA SUYUN TADINI ÇIKARDI

Arkadaşlarıyla denizde şakalaşan Alkoçlar hayli keyifliydi. Serin suda bir süre dans eden Alkoçlar, daha sonra arkadaşlarından birinin sırtına çıkıp denize atladı. Ekibin sudaki eğlencesi 1 saat sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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