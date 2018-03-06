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Asrın projesinde dönüşüm TOKİ'ye emanet

ASRIN PROJESİNDE DÖNÜŞÜM TOKİ'YE EMANET

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhında kentsel dönüşüm için TOKİ'nin devrede olacağını açıkladı.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Asrın Projesinde Dönüşüm Toki'ye Emanet(8/10)4

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bazı gazetecilerle sohbetinde Kanal İstanbul projesi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Arslan, güzergâhın kesinleşmesi ile birlikte ÇED sürecinin başlatıldığını ve bu sürecin tamamlanmasının yıl ortasını bulacağını kaydetti. Kanal İstanbul projesinin çok sayıda bakanlık ve kurumla birlikte yürütüleceğinin altını çizen Arslan, "Güzergâhta kentsel dönüşüm için TOKİ devrede olacak. Tarıma elverişli alanlar ayrıca değerlendirilecek. Rüzgâr türbinleri ve enerji nakil hatları için ayrı planlama yapılacak" dedi.

17 KİLOMETRELİK SONDAJ

Tatlı su havzalarının etkilenmemesi için de özel sistem kurulacağını anlatan Bakan Arslan, "Kanaldan gelecek tuzlu suyun tatlı su ile karışmaması için tedbir alınacak. 17 kilometre sondaj yaptık. Amaç zeminin yapısını öğrenmek ve ona göre proje geliştirmek. Geçirgenliği önlemek için, tatlı su ile tuzlu suyun karışmaması için, kanal imalatı yapılırken, havuz sistemi gibi bir sistem kurulacak. Kanalda betonarme sistem kullanılacak ve özel malzeme enjekte edilecek" diye konuştu.

ERDOĞAN'I MİSAFİR EDECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Arslan, şubat ayında birinci pistin uçakların inebileceği hâle geldiğine işaret etti. Söz konusu pistin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun olduğunun bildirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: "Şu anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?' diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu hâlde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Pistimiz hazır, gerisi sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri diye belirtmiştik, böyle bir şey olmayacağı bize ifade edilmişti. Ancak önümüzdeki dönemde havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz, onlar da 'olabilir' dediler."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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