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asus altı yeni zenfone 4 çıkarmaya hazırlanıyor

ASUS ALTI YENİ ZENFONE 4 ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Temmuz ayında satışa çıkması beklenen ZenFone 4 farklı versiyonlarla satışa çıkacak. Asus altı farklı ZenFone 4 modeli satışa çıkarmayı planlıyor.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 12:08
Puan Ver : Asus Altı Yeni Zenfone 4 Çıkarmaya Hazırlanıyor(9/10)8


Bildiğiniz gibi Asus'un Zenfone serisinin yeni üyesini çok yakında satışa çıkaracak. Mayıs ayında satışa çıkması planlanan Zenfone 4 serisi tasarımda yapılacak bazı değişiklikler yüzünden temmuz ayına ertelendi. Temmuz ayında çıkacak telefonun çıkışı beklenirken Asus'un forumlarında son derece ilginç bir detay ortaya çıktı.



Tayvan merkezli teknoloji devi tam altı farklı ZenFone 4 modeli satışa çıkarmayı planlıyor. Zentalk forumlarında paylaşılan bilgilere göre temmuz ayında Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie ve ZenFone 4'ün üç farklı versiyonu satışa çıkacak. ZenFone 4 Max adından da anlaşılacağı gibi geçen yıl çıkan Zenfone 3 Max'in devamı olacak.



ZenFone 4 Selfie bir süre önce GFXBench'te görülmüştü. Burada yer alan bilgilere göre telefonun teknik özellikleri arasında 2.0 GHz Snapdrgon 625 işlemci, 16 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel yer alıyor. Telefonun hem ön hem de arka kamerası 4K çekim yapabiliyor.








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