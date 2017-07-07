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asus x00gd aylar sonra wifi sertifikası da aldı

ASUS X00GD AYLAR SONRA WİFİ SERTİFİKASI DA ALDI

Tayvanlı şirket uzun süredir giriş – orta seviye cihazı üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aralık ayında TENAA sertifikası almasının ardından derin bir sessizliğe bürünen cihaz, dün WiFi Alliance'ten de sertifika aldı.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 11:36
Puan Ver : Asus X00Gd Aylar Sonra Wifi Sertifikası Da Aldı(10/10)7


Sertifika detayları arasında sadece X00GD kod adı ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi bulunuyor.



Cihazın asıl bilinen özellikleri ise TENAA üzerinden ortaya çıkmıştı. Çinli sertifika kurumundan alınan bilgilere göre akıllı telefon, 1.5 ghz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. 2/3/4 GB RAM seçeneklerinin yanında 16/32/64 GB depolama seçenekleri ile göz dolduran cihazın 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olduğu bilinen detaylar arasında. Telefonun 5.2 inçlik orta boyutlu ekranı HD çözünürlükte. X00GD'nin 4850 mAh'lik bataryası en çok öne çıkan özelliği. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.



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