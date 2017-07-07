

Sertifika detayları arasında sadece X00GD kod adı ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi bulunuyor.



Cihazın asıl bilinen özellikleri ise TENAA üzerinden ortaya çıkmıştı. Çinli sertifika kurumundan alınan bilgilere göre akıllı telefon, 1.5 ghz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. 2/3/4 GB RAM seçeneklerinin yanında 16/32/64 GB depolama seçenekleri ile göz dolduran cihazın 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olduğu bilinen detaylar arasında. Telefonun 5.2 inçlik orta boyutlu ekranı HD çözünürlükte. X00GD'nin 4850 mAh'lik bataryası en çok öne çıkan özelliği. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.



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