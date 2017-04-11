

Bu hafta inceleme fırsatı bulduğumuz Asus Zenfone 3 Laser, Asus'un amiral gemisi olan Zenfone 3'ün kırpılmış küçük kardeşi. Fotoğraf tutkunlarını hedef alan Asus Zenfone 3 Laser'e yakından bakıyoruz.



Asus Zenfone 3 Laser'e profilden bakıldığında Zenfone 3'e inanılmaz çok benziyor. Ürünü yakından incelediğinizde kaliteli bir işçiliğe sahip olduğu hemen anlaşılıyor. Farkı, Zenfone 3 Laser'in daha kompakt bir yapıda sahip olması ve daha hafif bir alüminyum çerçeve kullanması.



Asus'un amiral gemisi Zenfone 3, her iki yüzeyde cam ile kaplı iken, Zenfone 3 Laser'de çizilmeye karşı koruyan Gorilla Glass teknolojisi sadece ön yüzeyde yer alıyor. Her iki yüzeyde cam kullanılması ürünü ekstra korumakla birlikte aynı zamanda da çok şık bir hava katıyor.



Zenfone 3 Laser'de ne yazık ki bu durum yok. Hatta arka yüzeye yakından bakıldığında üst ve alt kenarlarda plastik malzeme kullanıldığı görülüyor. Bunun nedeni, Asus'un bu plastik malzemenin altında Zenfone 3 Laser'in antenlerini konumlandırması.



Bilenler bilir. Tamamen metal tasarımlı telefonlarda anten sinyal kalitesi çoğu zaman istenilen performansları veremiyor. Bu yüzdende üreticiler, antenlerin olduğu bölümlerdeki alanlarda, sinyal kalitesini düşürmeyen plastik malzemeler kullanıyorlar.



Parmak izi sensoru arka yüzeyde yer alıyor ve ulaşılması da gayet basit. Zenfone 3'de USB-C arabirimi yer alıyorken, Zenfone 3 Laser'de ne yazık ki MicroUSB kullanılıyor.



Ekran



Asus Zenfone 3 Laser, 5.5 inç büyüklüğünde bir IPS ekran kullanıyor. Bu ekran Zenfone 3 Max'in aksine 720p yerine Full HD yani 1080p çözünürlüğüne ulaşıyor. Bu önemli bir özellik. Zenfone 3 Max'in HD çözünürlüğüne sahip 5.2 inç ekranını beğenmemiştik. Zenfone 3 Laser'de 1080x1920 piksel çözünürlüğünün desteklenmesi bu yüzden önemli bir artı. Ayrıca 421 cd/m2'lik bir parlaklık değeri bu ekranı ışıklı ortamlarda sorunsuzca çalışmasını sağlaması da çok önemli. Ekranın keskin, yüksek kontrastlı ve abartılmamış bir renk dengesine de sahip olması Zenfone 3 Laser'e önemli bir güç katıyor.







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