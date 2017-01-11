Asus Zenfone 3 özellikle yeni tasarımı ile bir albeni yaratıyor. Performans ve donanım bileşenlerinden feragat etmeyen Asus, Zenfone 3 ile çok konuşulacak bir orta seviye telefon üretmeyi başardı.



Asus, orta sınıf akıllı telefon pazarına yeni geliştirdiği Asus Zenfone 3 ile giriyor. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran, sekiz çekirdekli işlemci, 64 Gbyte kapasite ve 4 GByte'lık bir belleğe sahip olan Zenfone 3, özellikle fiyat/performans oranı ile bu pazarda tutunmak istiyor. ZE552KL model numarasına sahip olan Zenfone 3, farklı sürümlere de sahip olacak. Örneğin ZE520KL model numaralı Zenfone 3, 5.2 inç ekran 3 Gbyte bellek ve 3000 mAH'lik pil yerine 2650 mAh'lik pil ile piyasada satılacak. Bunun yanı sıra Zenfone 3 ailesi, 5.7 inç büyüklüğünde Zenfone 3 Deluxe ve 6.8 inç ekran büyüklüğünde Zenfone 3 Ultra modellerden oluşuyor.



Tasarım



Bizim incelediğimiz ZE552KL model numaralı Zenfone 3 sadece 7.7 mm kalınlığında ve tamamen metal bir kasa sistemi ile göz dolduruyor. Ürünün ön ve arka tarafı 2.5 D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Zenfone 3 ele çok iyi oturuyor ve kesinlikle kaygan değil. Sahip olduğu metal ve cam kombinasyonu sayesinde yükek bir sağlamlık kazandırılmış durumda. Bununla birlikte metal kasa tasarımı, ürünün aşırı ısınmasını da engelliyor. Zenfone 3, her ne kadar malzeme kalitesi yüksek ve işçiliğin başarılı olsa da dikkat etmekte fayda var. Serbest düşüş testlerinde özellikle kenarlarının çok hasas olduğunu görebildik. Bu tür durumlarda ekranda hafif çiziklerin oluşmasını normal karşılamak gerekiyor.



Performans



Asus Zenfone 3 sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisine sahip. Orta sınıfın en iddialı işlemcisi olan Snapdragon 625, Adreno 506 grafik yongası ve 4 GByte'lık bellek destek veriyor. Bunun anlamı uygulamalarının hızlı ve takılmadan açılabilmesi ve yeni nesil oyunların da çalıştırılabilmesi.



Asus Zenfone 3 sentetik Benchmark testlerinde Samsung Galaxy A5 ile aynı seviyede bir performans sergiliyor. Bu performans ne yazık ki Huawei'in Honor 8 modelini geçmeyi yetmiyor. Oyunlarda ise Asphalt 8'i yüksek çözünürlükte sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Zenfone 3'de bulunan 5.5 inç büyüklüğünde IPS ekran, 1920×1080 piksel çözünürlüğü, 633,2 cd/m² parlaklık ve 401 ppi piksel yoğunluk değeri ile bir çok oyunu keskin ve canlı renklerde oynatıyor.