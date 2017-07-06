

Asus bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu Zenfone 4 Max'i bugün resmi olarak tanıttı. Asus Zenfone 4 Max özellikle yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. 5.5 inç ekrana sahip telefonda 5000 mAh batarya bulunuyor. Ayrıca telefonda bulunan PowerMaster özelliği ile bu bataryanın güç kullanımı son derece tutumlu şekilde idare ediliyor. Bu iki özellik Zenfone 4 Max'i piyasadaki en uzun batarya ömrüne sahip telefonlardan biri yapıyor.



Teknik özelliklere gelecek olursak Zenfone 4 Max birçok farklı seçenekle satışa çıkacak. İlk olarak kullanıcılar sekiz çekirdekli Snapdragon 430 veya dört çekirdekli Snapdragon 425 kullanan iki farklı model arasında seçim yapabilecek. 4 GB'a kadar RAM sahip telefon depolama alanı olarak da 16, 32 ve 64 GB olmak üzere üç farklı seçenekle geliyor. Her üç versiyonun da depolama alanı microSD hafıza kartı yükseltilebiliyor. Telefonun arka kamerası 13, selfie kamerası ise 8 megapiksel.



Bu özellikleri ve yüksek batarya kapasitesi Zenfone 4 Max'i piyasadaki birçok orta segment telefonu üstüne çıkarıyor. Telefonun Snapdragon 425, 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip versiyonu Rusya'da 235 dolara satışa çıkacak. Ancak Rusya'da telefon fiyatları normale göre biraz daha pahalı oluyor. O yüzden diğer bölgelerde telefonun fiyatı daha düşük olabilir.



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