

Akıllı telefon pazarında iyi bir yer edinmeye çalışan ASUS, piyasaya ZenFone 4 Max isimli yeni bir model çıkarmayı düşünüyor. Yeni çıkacak bu model daha çok uzun pil ömrü isteyen kullanıcılara hitap ediyor.



5.5 inçlik Full HD IPS ekran ile gelen ürün Snapdragon 425 veya Snapdragon 430 yonga seti tercihinde bulunacak. Bunun yanında 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçenekleri mevcut. 13MP çözünürlüğünde çift arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera kullanıcılara iyi bir fotoğraf ve video deneyimi sağlayacak. İşletim sistemi olarak ise Android 7.0 ile kutusundan hazır gelecek.



Kesin çıkış tarihi belli olmayan ürün için ise kullanıcılar 235$ gibi bir fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.











Wifi erişimi ile fark yaratıyor