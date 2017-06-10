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AT KASAPLARINDAN BİZ YİYECEKTİK SAVUNMASI


AT KASAPLARINDAN BİZ YİYECEKTİK SAVUNMASI
Tarih : 10 Haziran 2017, 10:44
Puan Ver : At Kasaplarından Biz Yiyecektik Savunması(10/10)8


Edinilen bilgiye göre Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde 1624 Sokaktaki bir evde at kesildiği ihbarı alan Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve baskın yaptı. Baskında polis, Erdoğan B. (20) ve kardeşi Ömer B. (19) atları keserken suçüstü yakalandı. Polis zanlıları gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede 9 atın pislik içinde kesildiği, 24 atın ise kesilmeye hazır bekletildiği tespit edildi. Polis, kesilmemiş atları hayvan barınağına teslim etmeleri için Yüreğir Zabıta Müdürlüğüne haber verdi. Kesilen atların zabıta tarafından imha edileceği öğrenildi.



"Bu atlar Gazi koşusuna bile katıldı"

Zanlılar polise verdikleri ifadede atları Ramazanda yemek için kestiklerini satmadıklarını savaştan kaçan muhtaç Suriyelilere de dağıttıklarını belirterek, "Bu atlar Gazi koşusunda bile koştu. Bunlar koşu atı. Artık yaşlandıkları için biz aldık" dedikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Daha önce Kabahatlar Kanuna göre 220 lira para cezası verilerek gözaltına bile alınmayan zanlılar ilk kez tutuklanması dikkat çekti.



 



kaynak:milliyet








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