Adana'da at yarışı oynayan Kaplan Yağmur, eşi telefonla arayıp eve gelmesini isteyince, aynı marka ve model başka bir otomobile binip evine gidince ortalık karıştı

"ACİL EVE GEL"

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı, Gökçeler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası ve 3. kez evlenen Kaplan Yağmur, akşam saatlerinde otomobiline binip Adana Hipodromu'na giderek at yarışı oynamak istedi. Yağmur, yarış kuponunu doldurduğu anda 3'üncü eşi Teslime Kaplan, arayıp annesinin rahatsızlandığını belirtip hemen eve gelmesini söyledi.

KENDİ ARACI DİYE BAŞKASININ ARACINI GÖTÜRDÜ

At yarışını bırakıp, yanındaki arkadaşıyla birlikte aracına koşan Yağmur, başkasına ait otomobili kendinin sanarak bindi. Hızla yol alan Yağmur, kısa bir süre sonra evine vardı. Eşiyle konuştuktan sonra mahallede bulunan kahvehaneye giden Yağmur, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra, Tolga Toksoy hipodrom otoparkına geldi. Aracını göremeyen Toksoy, polisi arayıp otomobilinin çalındığını söyledi. Olay yerine gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından aynı marka ve model otomobillerin yan yana park edildiğini, çalındığı iddia edilen aracın kontak anahtarı ile çalıştırılıp götürüldüğünü tespit etti. Olayın hırsızlık olmadığını anlayan polis, bunun üzerine Kaplan Yağmur'un otomobil kayıtlarından cep telefonuna ulaştı.

PLAKA BAŞKA

Arkadaşlarıyla birlikte kahvede oturan Yağmur'u arayan polis, otomobilin nerede olduğu sordu. Yağmur ise, aracını evin önüne park ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis Yağmur'dan aracın başına gidip, plakasına ve rengine bakmasını istedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Yağmur, eve gidip otomobiline baktığında renginin gri, plakasının da başka olduğunu görünce şok oldu. Tekrar otomobile binen Yağmur, hipodroma gidip kendi aracını aldı. Polis olayın bir karışıklıktan yaşandığını belirledi. Diğer otomobil sahibi Tolga Toksoy da Yağmur'dan şikayetçi olmadı.

"OTOMOBİLİN İÇİ DE ÇOK ACAYİP BALIK KOKUYORDU"

Kaplan Yağmur, daha sonra kendi otomobiliyle eve geldi. Olayın ardından aracını sattığını söyleyen Yağmur, "Böyle olay kimsenin başına gelmez. Arkadaşla at yarışı oynayalım dedik, o sırada eşim aradı annemin rahatsızlandığını söyledi. Ne yapacağımı bilemedim, elimdeki yarış kuponunu bırakıp otomobile bindim. Otomobilin içi de çok acayip balık kokuyordu buna da bir anlam veremedim. Otomobilini aldığım arkadaş balık işiyle uğraşıyormuş. Kokudan az kalsın bayılacaktım ama hanım aramış duramadım. Eve geldim, polis aradı git arabaya bak dedi. Benim araba beyaz, geldiğim otomobil gri onu bile fark etmemişim." dedi.

Kaynak: haberinburada