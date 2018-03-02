ATAK HELİKOPTERİ VURDU, 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı Harekatı 42. gününde devam ederken, Mehmetçik 8 şehidimizin intikamını hemen aldı.
9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: haberinburada
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