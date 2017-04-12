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ataköy'e 62 milyon dolarlık yatırım

ATAKÖY'E 62 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Ataköy Marina Mega Yat Limanına, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Yatırım detaylarını Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ile CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel anlattı

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:42
Puan Ver : Ataköy'e 62 Milyon Dolarlık Yatırım(5/10)6


Ataköy Marina ve CNR Holding bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ile CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel katıldı. Gerçekleşen toplantıda, Ataköy Marina Mega Yat Limanına, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirildiği açıklandı.



Demirtaş, DATİ Yatırım Holding tarafından hayata geçirilen İstanbul Turizm Merkezinin önemli halkalarından biri olan Ataköy Marina Mega Yat Limanını hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



 



kaynak:habertürk








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