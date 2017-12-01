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Atalay Filiz Davasında Karar Verildi: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

ATALAY FİLİZ DAVASINDA KARAR VERİLDİ: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Seri katil Atalay Filiz, öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Atalay Filiz Davasında Karar Verildi: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı(10/10)6

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiası ile yargılandığı davada, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

FATMA KAYIKÇI'NIN YAKINLARI DA HAZIR BULUNDU

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Ankara'da işlediği iki cinayetten dolayı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz ile Avukatı Hüseyin Uğur Poyraz katıldı. Fatma Kayıkçı'nın oğlu Muhammet Kayıkçı ile Avukatı Cengiz Tayfur da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

SON SAVUNMASINI YAPTI

Esas hakkındaki savunmasını yapan tutuklu sanık Atalay Filiz, cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunarak, "Ben cinayeti tasarlayacak olsam ve maktulü takip edecek olsam neden karşılaşayım? Camdan ona bakmadan takip ederdim. Tasarlayacak olsam başka imkanlarım da vardı. Fatma ile benim aram zaten iyiydi. Yapacak olsam kapalı kapılar ardından yapardım. Yakalanmamak için öldürme iddiasını da kabul etmiyorum. Fatma'yı yakalanmamak için öldürdüysem, İzmir'de beni görünce polisi arayan şahsı da öldürürdüm. Yakalanmaktan korkuyor olsam, Tuzla'da ne işim var. Yakalanmamak düşüncem olsa kapıyı çeker çıkar giderdim. Fatma da beni yakalatacak olsa, başka yöntemler uygulardı. Bu olayın parayla hiçbir ilgisi yok. Hırsızlık suçlamasıyla ilgili tutarlı bir ifade de bulunamamıştır" dedi.

"SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM"

Son sözü sorulan Muhammet Kayıkçı, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.Son sözü sorulan Atalay Filiz ise, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, ekstra ekleyeceğim bir şey yoktur" dedi.Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, yeterli delil bulunamadığı gerekçesi ile "Nitelikli hırsızlık suçundan sanık Filiz'in beraatine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetinden dolayı Filiz'e, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz'in İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ANKARA'DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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