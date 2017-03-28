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ATAMA BEKLEYEN 20 BİN ÖĞRETMEN ADAYI İÇİN FLAŞ HABER!


ATAMA BEKLEYEN 20 BİN ÖĞRETMEN ADAYI İÇİN FLAŞ HABER!
Tarih : 28 Mart 2017, 14:47
Puan Ver : Atama Bekleyen 20 Bin Öğretmen Adayı İçin Flaş Haber!(8/10)5


20.000 öğretmen ataması için mülakata hak kazananlar belli oldu. Mülakat tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.



Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ön başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerinin açıklandığını duyurdu.



 



kaynak:sabah








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