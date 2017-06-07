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atama kararları resmi gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:00
Puan Ver : Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı(9/10)9


Resmi gazete'nin bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Abdülhalim Türkkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşavirliğine Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy atandı.





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer ise başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.



 



kaynak:milliyet








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