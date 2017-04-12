

Ataman, bu nedenle ayrılmayı düşündüğünü de belirtip şöyle konuştu: "Bazen bunlar yüzünden sezon sonunda G.Saray'dan ayrılmayı da düşünmüyor değilim, çünkü yoruluyorum. Protesto yapabilirsim ama hocana küfür sportif değerlere sığmaz. Önceliğim G.Saray ama onlar benimle devam edecek mi bilmiyorum."







kaynak:sabah



