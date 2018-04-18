Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, çok sayıda andidepresan ilaç içerek canına kıyan Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu Merve Çavdar'ın arkadaşları, "İş bulamaması onu bunalıma soktu" dedi.

ATANAMAYAN KIZ, İŞ BULMAYA GİDİYORUM DİYEREK İNTİHAR ETMİŞTİ

Muğla, Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2014 yılında Sosyal Bilimler öğretmenliğinden mezun olan 25 yaşındaki Merve Çavdar önceki gün sabah saatlerinde "İş bulmaya gidiyorum" diyerek İncirliova İlçesi'ndeki evinden ayrıldı. Çavdar, Güzelçamlı Mahallesi sahilinde yanına aldığı antidepresan ilaçların hepsini içerek intihar etti.

"AİLESİNİN DURUMU KÖTÜYDÜ, SÜREKLİ NE YAPACAĞIM DİYORDU"

Çavdar'ın yakın arkadaşı E.İ., "Üniversiteden beri arkadaşımdı. Annesi, babası ve kız kardeşiyle beraber Aydın'da yaşıyordu. Ailesinin durumu çok iyi değildi. Babası çiftçi. 4 sene içinde sadece bir etüt merkezinde kısa süreli olarak çalıştı. Onun dışında özel okullara başvurdu ama hiç olumlu olarak geri dönüş almadı. Ataması yapılmadığı için sürekli 'Ne yapacağım' diye düşünüyordu. Hayat dolu sürekli gelecek planları yapan biriydi" dedi.

"KPSS'Yİ KAZANDI AMA KADRO SIKINTISI YÜZÜNDEN İŞ BULAMADI"

Çavdar'ın diğer arkadaşı İ.S. ise, "Merve çok güler yüzlü pozitif bir kızdı. KPSS'yi kazandı ancak branşıyla ilgili kadro sıkıntısı nedeniyle iş bulamadı" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada