MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki Belediye Başkanları Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"MHP'DE SORUŞTURMAYI GEREKTİRECEK BİR HATA OLMAZ"

MHP'de söz konusu olmayan konulardır, bizim bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır ama hata kusura dönüştürülürse başka şeyler olur. Bizim belediye başkanlarımızın, eskiden beri söyleriz, alnımız açıktır, başardığında öpülmek üzere, ensemiz açıktır, kabahatte tokat yemek üzere.

"C İTTİFAKI DA TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ OLABİLİR"

Biz tartışmak için söylemedik, ittifak kapalı açık, geçmişte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen değişiklikler sırasında bazı gruplar oldu. Önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı, CHP, HDP, İP ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye için bir öneri olabilir. Aynı zamanda Cumhur ittifakı demektir. Ön hazırlıklar tamamlandığı takdirde üzerinde bir inceleme yaparlar.

"İNTİFADA BULUNMALARINDA ÇOK BÜYÜK BİR FAYDA VAR"

1.5 milyarı aşkın Müslüman var Türkiye'de. Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmalarında çok büyük bir fayda var. Zannediyorum Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul'da yapacağı toplantıya davet edilen bütün Müslüman ülkelerin katılmasında fayda var.

"SARRAF TÜRKİYE'YE GEİTİRİLMELİ, TÜRK YARGISINDA YARGILANMALI"

Çaprazdan kurtartılar bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak? Sarraf Türkiye'ye getirilmeli, Türk yargısında yargılanmalıdır.

Kaynak: haberinburada