Ataşehir'de 3 Katlı Binanın En Üstü Katı Alev Alev Yandı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Ataşehir'de 3 Katlı Binanın En Üstü Katı Alev Alev Yandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN EN ÜSTÜ KATI ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Ataşehir'de 3 Katlı Binanın En Üstü Katı Alev Alev Yandı: 1 Ölü, 3 Yaralı(6/10)2

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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