ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN EN ÜSTÜ KATI ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
İstanbul Ataşehir'de 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor
Kaynak: haberinburada
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