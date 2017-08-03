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Ataşehir'de, Biri Yolcu Minibüsü Olan Üç Araç Birbirine Girdi
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Ataşehir'de, biri yolcu minibüsü olan üç araç birbirine girdi

ATAŞEHİR'DE, BİRİ YOLCU MİNİBÜSÜ OLAN ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Ataşehir'de, iki minibüs ve bir otomobilin çarpıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle 5 kişi hafif yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 14:00
Puan Ver : Ataşehir'de, Biri Yolcu Minibüsü Olan Üç Araç Birbirine Girdi(7/10)3

Ataşehir'de içi yolcu dolu minibüs, ara sokaktan çıkan başka bir minibüs ve karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLCU DOLU MİNİBÜSTEKİ 5 VATANDAŞ YARALANDI

Kaza, Ataşehir'e bağlı Ferhatpaşa mahallesinde meydana geldi. Ara sokaktan yola çıkan minibüs, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Savrulan minibüs karşı yönden gelen otomobile çarptı. Toplam 3 aracın karıştığı kazada minibüste bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle cadde uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik polisleri kazayla ilgili tutanak tutarken, kazalı araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

MİNİBÜS, ARA SOKAKTAN BİR ANDA YOLA ÇIKTI

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, minibüsün ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı görülüyor. Bu sırada çarpışma gerçekleşiyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs karşı yönden gelen bir otomobile çarparak durunca, panik yaşayan yolcular minibüsü terk ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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